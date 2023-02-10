سفير روسيا لدى واشنطن ينتقد مزاعم أمريكا بأن بلاده ملاذ لقراصنة الإنترنت

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، اليوم الجمعة، إن مزاعم الحكومة الأمريكية بأن روسيا ملاذ لمجرمى الإنترنت هى مزاعم خاطئة وغير مسئولة وتشكل عنصرا فى الحرب المختلطة ضد روسيا.





وتعليقا على العقوبات الأمريكية التى تستهدف عصابة "تريكبوت" للجرائم الإلكترونية، والتى تقول الولايات المتحدة إن مقرها فى روسيا، قال أنتونوف فى بيان: "إنه مثال آخر على الاتهامات التى لا أساس لها ضد بلدنا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف السفير الروسى "يبدو أن وزارة الخزانة الأمريكية ليس لديها شئ آخر تفعله سوى فرض عقوبات على المواطنين الروس، وكل هذا يتم بطريقة خرقاء للغاية، لا توجد حجج ولا دليل.. إنها محاولة واضحة لإضفاء مظهر من مظاهر الحرب ضد الجرائم الإلكترونية فى عيون دافعى الضرائب الأمريكيين".

وتابع "لقد أكدت روسيا دائما أنه لا يمكن هزيمة الجريمة الإلكترونية إلا من خلال الجهود المتبادلة، وأظهر الجانب الروسى استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة فى مسائل الأمن السيبرانى عندما قامت وكالات الاستخبارات فى بلداننا، بناء على طلب الولايات المتحدة، بعملية لتحييد أعضاء مجموعة كبيرة من القراصنة الإلكترونيين فى شهر يناير عام 2020، لكن واشنطن جمدت الحوار بين الكرملين والبيت الأبيض حول هذه القضايا، وبالتأكيد لن نفرض أنفسنا".

وقال أنتونوف: "بالنسبة لمزاعم وزارة الخزانة الأمريكية بأن روسيا هى ملاذ لمجرمى الإنترنت، فهى خاطئة وغير مسئولة.. كل هذا جزء لا يتجزأ من الحرب المختلطة التى تشن ضدنا.. فى عام 2022 كانت بلادنا هدفا لعدد كبير غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية الخارجية.. تم صد حوالى 50 ألف هجوم من قبل القراصنة.. نشأ معظمها من أراضى الولايات المتحدة".