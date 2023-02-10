واشنطن تعفى مساعدات الإغاثة من العقوبات على سوريا لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها بصدد تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال فى سوريا وتركيا، بقيمة 85 مليون دولار.

وفى بيان لها، قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، إن "هذا التمويل الجديد يدعم شركاء الوكالة لتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل لملايين الأشخاص فى تركيا وسوريا".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المساعدات تتضمن أغذية وإمدادات شتوية لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال على تحمل درجات الحرارة القاسية، وكذلك مياه شرب نظيفة، ومساعدات صحية.