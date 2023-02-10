العالم اليوم - أرباح الشركات تقود بورصة طوكيو لتحقيق مكاسب أسبوعية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 11:22 صباحاً - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة مدعومة بأرباح قوية للشركات وتوقعات الشركات المحلية، مع قيادة طوكيو إلكترون للمكاسب بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكي 0.31 بالمئة ليغلق عند 27670.98 نقطة بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 0.59 بالمئة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن بعض مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة فقط عند 1986.96 نقطة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 0.85 بالمئة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.35 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله، لتصبح أكبر الداعمين للمؤشر نيكي. وارتفع سهم نظيرتها أدفانتست 1.5 بالمئة.

وقفز سهم كوبي ستيل للصلب 14.97 لتسجل أفضل أداء على المؤشر نيكي بعد الإعلان عن توزيع أرباح قياسية للعام بأكمله.

وصعد مؤشر شركات صناعة الصلب 3.4 ليصبح القطاع الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم شركة داي نيبون برينتنج 13.81 بعد أن أعلنت شركة الطباعة عن أكبر عملية إعادة شراء لأسهمها حتى الآن.

وتراجع قطاع العقارات 1.54 بالمئة متأثرا بخسائر لشركة ميتسوبيشي العقارية وميتسوي فودوسان 3.77 و1.2 بالمئة على الترتيب.