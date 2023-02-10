موسكو تؤكد نجاح اعتماد العملات الوطنية فى التسويات التجارية مع الصين

جدة - نرمين السيد - وقال مورجولوف، اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية: "بناء على نتائج العام الماضى نقدر حصة استخدام العملات الوطنية فى التجارة المتبادلة بحوالى 50%، أى أن حوالى نصف حجم تجارتنا اليوم تتم باليوان والروبل"، مشيرًا إلى أن وتيرة التحول إلى العملات الوطنية فى التجارة مؤثرة للغاية.
وأضاف: "أن اعتماد العملات الوطنية فى التسويات التجارية لأنواع معينة من إمدادات الطاقة مع الصين يعتبر خطوة مهمة، لافتا إلى أن بلاده والصين بدأتا منذ فترة طويلة فى إنشاء بنية تحتية مستقلة للتعاملات المالية والمصرفية بين البلدين إلا أن العقوبات الغربية ضد روسيا زادت من وتيرة العملية.
وأشار السفير الروسى فى الصين إلى ارتفاع كبير فى الطلب على اليوان الصينى فى روسيا.
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