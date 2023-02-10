صافرات الإنذار تدوى فى معظم المناطق الأوكرانية وتحذيرات من ضربات صاروخية

جدة - نرمين السيد - وتقدمت أوكرانيا بطلب إلى هولندا، لتزويدها بطائرات مقاتلة من طراز F-16 أمريكية الصنع، للمساعدة فى صد الهجمات الروسية. وبحسب بيان صحفى، قالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرين، إن طلب أوكرانيا مفهوم، ولكن ليس من السهل تنفيذه. نحتاج إلى مناقشة مدى توفر طائرات F-16 مع الأمريكيين وحلفاء آخرين، وعلينا أن ننظر بجدية فى العواقب. لا يمكن أن يحدث هذا الأمر بين عشية وضحاها. علينا أن نكون صادقين".

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