رسميًا.. اليابان تقر استخدام المفاعلات النووية بعد نهاية عمرها الافتراضى

جدة - نرمين السيد - تبنى مجلس الوزراء اليابانى رسميًا سياسة تسمح بتشغيل المفاعلات النووية بعد عمرها الافتراضى الحالى البالغ 60 عامًا إلى جانب بناء وحدات جديدة لتحل محل الوحدات القديمة، كجزء من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون مع ضمان إمدادات كافية من الطاقة على مستوى البلاد.





وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن سياسة "التحول الأخضر" الحكومية الجديدة تتميز بالاستخدام المكثف للطاقة النووية إلى جانب الطاقة المتجددة وتمثل تحولًا رئيسيًا فى السياسة العامة لليابان، التى عانت من كارثة نووية مدمرة عام 2011.

ويأتى قرار مجلس الوزراء اليابانى عقب اجتماع عقده فى أواخر ديسمبر الماضى اتفق خلاله على تبنى السياسة الجديدة بناءً على تقديرات الاستثمار العام والخاص التى أوصت بضرورة توفير 150 تريليون ين على مدى السنوات العشر القادمة.

ومن المنتظر أن يتم عرض مشاريع القوانين الخاصة بتنفيذ السياسة الجديدة على البرلمان خلال الدورة الحالية. وستعمل السياسة الجديدة بشكل فعال على تمديد مقدار الوقت الذى يمكن أن تظل فيه المفاعلات قيد التشغيل بعد 60 عامًا من خلال استبعاد الوقت الذى يتم قضاؤه فى عمليات التفتيش والفترات الأخرى التى تكون فيها غير متصلة بشبكة الخدمات عند حساب العمر التشغيلى الإجمالى.

وتدعو السياسة أيضًا، بحسب "كيودو"، إلى تطوير مفاعلات متقدمة وأكثر أمانًا من المفاعلات التقليدية، والسماح فقط ببنائها داخل مبانى المفاعلات المقرر إيقاف تشغيلها، حيث تهدف الحكومة إلى بدء تشغيل مفاعلات من الجيل التالى فى 2030.

كما تنص على أن الحكومة المركزية مسئولة عن التخلص النهائى من النفايات المشعة عالية المستوى الناتجة عن توليد الطاقة النووية. وهى قضية ظلت مصدر قلق لدى الشعب اليابانى وتحديا فى دفع السياسة النووية قدما.