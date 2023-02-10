روسيا: مهندسو القنابل يدمرون مئات الذخائر فى مصانع ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وقال قائد فصيلة إزالة الألغام التابعة لفيلق الجيش الأول بجمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "تاس" الروسية، أمس الخميس: "تم تدمير عدة مئات من الذخائر بالفعل، هناك فئات مختلفة من الذخائر، كما أننا صادفنا فخاخا".



وتابع الضابط العسكرى: "يستهدفوننا، بالمناسبة تم وضع عبوة ناسفة على مستوى العين أو الكتف، فى الأساس، ينظر خبير المتفجرات تحت قدميه، هذا هو الافتراض"، مضيفا: "يتم تجنب الإصابات بفضل المعدات الخاصة والتدريب الجيد، وتقوم الفصيلة حاليا بإزالة الذخائر من ثلاثة مصانع كبيرة للصلب فى ماريوبول، نظرا لحجم العمل الكبير، من الصعب تحديد موعد انتهاء جهود إزالة الألغام".

وقال القائد: "فى آزوفستال وحدها، الألغام موجودة فى كل خطوة، الطوابق السفلية مليئة بالألغام، لا يزال هناك الكثير من العمل فى المستقبل".