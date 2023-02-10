العالم اليوم - طاقم محطة الفضاء الصينية يكمل جولة سير في الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 09:22 صباحاً - أكمل طاقم محطة الفضاء المدارية الصينية أولى عملياته العديدة المخطط لها للسير في الفضاء في إطار مهمة تستغرق 6 أشهر.

,قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إنه خلال نشاط خارج المركبة لمدة 7 ساعات اليوم الجمعة، نفذ فيي جون لونغ وتشانغ لو عددا من المهام، بما في ذلك تركيب مضخات التمديد خارج وحدة مختبر مينغتيان.

وكان العضو الثالث في مهمة "شنتشو -15"، دنغ تشينغ مينغ، يقدم المساعدة من داخل المحطة، وفقا للأسوشيتد برس.

ومن المقرر أن يقوم الثلاثة بالعديد من عمليات السير في الفضاء خلال فترة وجودهم على متن المركبة.

وأكملت الصين محطة "تيانغونغ" في نوفمبر، بإضافة ثالثة وحدة من 3 تتمحور حول وحدة المعيشة والقيادة في الوحدة الأساسية "تيانخه".

قامت الصين ببناء محطتها الخاصة بعد استبعادها من محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتراضات الولايات المتحدة على العلاقات الوثيقة لبرامج الفضاء الصينية بالجيش الصيني، الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم.

وتزن محطة تيانغونغ حوالي 66 طنا بينما تزن محطة الفضاء الدولية 465 طنا، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 6 رواد فضاء، على الرغم من أن 3 فقط سيكونون على متن كل مهمة.

تيانغونغ، التي يبلغ مداها العمري ما بين 10 و15 عاما، يمكن أن تكون يوما ما المحطة الفضائية الوحيدة التي لا تزال قائمة وتعمل إذا تقاعدت محطة الفضاء الدولية في نهاية هذا العقد كما هو متوقع.