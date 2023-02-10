العالم اليوم - روسيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 09:22 صباحاً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن هناك احتمالات لأن يتراجع إنتاج البلاد من النفط في عام 2023، نتيجة الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والسقف الذي حددته مجموعة السبع لسعر النفط الروسي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد حظرت استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، واتفقت مع مجموعة السبع على فرض حدا أقصى على أسعاره عند 60 دولارا للبرميل.

وفي 5 فبراير الجاري، امتد الحظر الأوروبي إلى منتجات النفط الروسية، كما تم فرض حد أقصى على الأسعار، تضمن فرض سقف سعري للديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل.

وترى دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفائها أن قرار فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي ومنتجاته سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير الماضي وتقترب من إتمام عاما الأول، دون أي مؤشرات على انتهائها في وقت قريب.