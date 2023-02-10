تحذيرات عاجلة من سول وواشنطن ضد محاولات كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ثمة تحذيرات من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إزاء عمليات نشر برمجيات الفدية والابتزاز الإلكترونية، فى محاولة لسرقة العملات المشفرة.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكى، شن قراصنة مدعومون من الحكومة فى كوريا الشمالية هجمات فدية على مقدمى الرعاية الصحية وقطاعات رئيسية أخرى فى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واستخدموا العائدات لتمويل مزيد من الهجمات الإلكترونية على الوكالات الحكومية فى واشنطن وسول، وسط تحذيرات من مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين أمس الخميس.

واستهدفت بعض تلك الاختراقات اللاحقة شبكات البنتاجون ومقاولى الدفاع الأمريكيين على وجه التحديد، وفقًا للاستشارة الصادرة عن وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية والكورية الجنوبية.

إنها الأحدث فى سلسلة من التحذيرات من المسؤولين الأمريكيين بأن كوريا الشمالية تتبنى تكتيكات جرائم الإنترنت لتمويل طموحات زعيم البلاد كيم جونج أون، بما فى ذلك سعى النظام لامتلاك أسلحة نووية.

لم يذكر البيان الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ووكالة الأمن القومى الأمريكية وجهاز المخابرات الوطنى فى كوريا الجنوبية وآخرين برامج أسلحة كيم، لكن المسؤولين الأمريكيين حذروا سابقًا من أن جزءًا من الأموال التى تسرقها بيونج يانج من خلال القرصنة يمكن أن تذهب إلى تطوير الأسلحة.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لـ "سى إن إن" هذا الأسبوع إن استخدام كوريا الشمالية للعملات المشفرة المسروقة لتمويل برامج أسلحتها هو جزء من المجموعة المنتظمة من المنتجات الاستخباراتية المقدمة إلى الرئيس جو بايدن.

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى المال، لذلك سيواصلون عمليات السرقة.. لا أعتقد أن الكوريين الشماليين سيتوقفون أبدًا عن البحث عن طرق غير مشروعة لجمع الأموال لأنه نظام استبدادى ... فى ظل عقوبات شديدة".