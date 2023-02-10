واشنطن: البالون الصينى كان يحمل معدات لجمع المعلومات الاستخباراتية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "وول ستريت" الأمريكية، قال مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد برنامج المراقبة الصينى.

وفى تقديم التفاصيل التى جمعتها الولايات المتحدة منذ تعقب وإسقاط البالون، قال المسؤول إن البالون مجهز أيضًا بألواح شمسية كبيرة قادرة على تشغيل مجموعة من أجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف المسؤول أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصينى.

وتأتى التفاصيل الجديدة فى الوقت الذى يستعد فيه مسؤولون استخباراتيون وعسكريون ودبلوماسيون لإطلاع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ على البالون الصينى الذى أُسقط الأسبوع الماضى.

وقالت الصين إن المنطاد كان عبارة عن مركبة مدنية تجرى أبحاثًا فى مجال الأرصاد الجوية وأدانت الولايات المتحدة لإسقاطها.

تهدف النتائج -تى تم رفع السرية عنها مؤخرًا حول البالون- إلى دعم حالة إدارة بايدن بأن المركبة تم تصميمها للتجسس على ارتفاعات عالية وتبرير الإجراءات الأمريكية الوشيكة.