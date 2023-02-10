رئيس الوزراء العراقى: منفتحون على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" جاء ذلك خلال لقاء "السودانى"، أمس الخميس، مع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللقاء، استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادى مع العراق، والفرص التى تهيؤها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوعة فى مختلف المدن العراقية.