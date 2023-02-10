جيش الكونغو الديمقراطية يسيطر على بلدة بعد إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، سيطر جيش الكونغو الديمقراطية، على البلدة الواقعة غربى مدينة "جوما" بعد إطلاق نار خوفًا من تقدم عناصر حركة "23 مارس" المتمردة.
كان المئات من الأشخاص قد غادروا ساكى فى وقت سابق من يوم أمس، وسحبوا أمتعتهم على طول 15 كيلومترًا من الطريق المؤدى إلى جوما، إثر قلقهم من احتمال تعرضهم للحصار فى القتال بين الجيش وحركة 23 مارس. تتهم الحكومة حركة 23 مارس بارتكاب فظائع جماعية ضد المدنيين خلال العام الماضى، وهو ما تنفيه الحكومة.
وقالت "رويترز" فى وقت لاحق نقا عن مراسلها إنه تم العثور على السكان وهم يمارسون أنشطتهم اليومية بعد الذعر الصباحى.
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