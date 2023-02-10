كندا ترسل فريقا لتقييم الكوارث إلى تركيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كندا أنها أرسلت فريقًا لتقييم الكوارث إلى تركيا بعد الزلزال الذى ضرب البلاد فجر الاثنين الماضى مسفرا عن خسائر فادحة فى الأرواح حيث قتلى ما لا يقل عن 14 ألف شخص ونحو 200 آخرين فى سوريا المجاورة.





جاء ذلك على لسان وزير التنمية الدولية فى كندا هارجيت سجان، حيث أفاد بأن الفريق يضم مسؤولين عسكريين وآخرين من وزارة الخارجية وأنه سيحدد كيف يمكن لبلاده المساهمة فى جهود الإغاثة من الزلزال.

وانضمت فرق بحث من أكثر من 20 دولة إلى عشرات الآلاف من العمال المحليين فى المناطق التركية المنكوبة بالزلزال. ووصل عمال إغاثة كنديون إلى هذه المناطق اليوم.

وقالت وزيرة الدفاع الوطنى أنيتا أناند، إن الحكومة الفدرالية لم تستبعد إرسال فريق الاستجابة للمساعدة فى حالات الكوارث، التابع للقوات المسلحة الكندية، إلى تركيا.

ومن المقرر أن يوصى فريق التقييم الكندى ما إذا كان من المفيد إرسال فريق الاستجابة للمساعدة فى حالات الكوارث. ويعود القرار النهائى فى هذا الشأن للحكومة الفدرالية.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، أن حكومته ستماثل تبرعات الكنديين للصليب الأحمر المخصصة لجهود الإغاثة من الزلزال بما يصل إلى 10 ملايين دولار، هذا بالإضافة إلى مبلغ الـ10 ملايين دولار كدعم أولى لجهود الإغاثة الذى أعلنت عنه الأربعاء.