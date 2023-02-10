موسكو توجه اتهاما جديدا لـ واشنطن

جدة - نرمين السيد - وجهت روسيا اتهامًا إلى الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة القمة الروسية الإفريقية الثانية، والتى تعقد خلال العام الجارى، من خلال ممارسة الضغوط على الدول الإفريقية التى ترغب بالمشاركة فى القمة.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" - مساء الخميس، عن أوليج أوزيروف سفير المهام الخاصة بـ الخارجية الروسية مدير سكرتارية منتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا"، قوله إن الدول الأفريقية دول ذات سيادة تمتلك استقلالها والإرادة السياسية الخاصة بها، و بوسعها أن تتخذ بنفسها القرارات التى تتجاوب مع مصالحها الوطنية. يشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت فى سوتشى فى أكتوبر عام 2019. ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية فى يوليو المقبل فى سان بطرسبورج.

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