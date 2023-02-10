رئيس تونس يعلن قرارا بشأن التمثيل الدبلوماسى فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، بيانًا أفادت فيه بأن الرئيس قيس سعيد بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع نبيل عمّار، عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة وضرورة السرعة بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.

وقال الرئيس التونسى إن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، فكما لا نقبل التدخل فى الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل فى شأننا الداخلى، مشيرًا إلى أن سيادة الشعب فى الداخل تمثل مصدر السلطة، وسيادة الدولة على المستوى الدولى هى نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسى.

وأشار إلى ضرورة توضيح الحقائق لتفنيد ادعاءات من ارتموا فى أحضان الخارج للإساءة لتونس وشعبها، لافتا إلى أنه لا وطنية لديهم بل يستبطنون داخلهم العمالة والخيانة والهوان.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة تونس فى المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، حيث ذكّر قيس سعيد بالموقف التونسى الرسمى والشعبى منها على مدى أكثر من قرن ومساندته لحق الشعب الفلسطينى فى أرضه المسلوبة.