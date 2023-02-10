تركيا.. حصيلة ضحايا الزلزال تصل إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن السلطات التركية، أعلنت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ارتفاعا جديدا فى حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الإثنين الماضى.





وقالت إدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا، إن عدد القتلى جراء الزلزال وصل إلى 17 ألفا و134 قتيلًا. وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا فى الساعات والأيام المقبلة؛ نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض. وأوضحت تركيا أنها ستلجأ للخيام والمنتجعات السياحية لإيواء مشردى الزلزال.

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