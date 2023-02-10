عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد أهمية دور أوغندا فى سلام واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وشدد الهادى إدريس - خلال لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، السفير الأوغندى لدى السودان، الدكتور رشيد يحى سيميدو، بحسب بيان اصدره إعلام مجلس السيادة اليوم الخميس - على ضرورة التنسيق والتضامن بين الدول الإفريقية؛ من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة.

كما استعرض اللقاء، المساعى المبذولة لمعالجة الأزمة السياسية بالسودان، وأهمية الحوار بوصفه السبيل الوحيد لمجابة التحديات وتجاوز الأزمات، بجانب ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

كما تطرق اللقاء للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، وضرورة العمل على تطويرها وترقيتها.