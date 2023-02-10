العالم اليوم - أكثر من 20 ألف قتيل إثر الزلزال في تركيا وسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 01:21 صباحاً - قضى أكثر من 20 ألف شخص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء الخميس.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية أنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، فيما تم إحصاء 3317 جثة في سوريا بحسب آخر حصيلة رسمية ومصادر طبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و451. وأحصت هيئة إدارة الكوارث التركية 70 ألفا و347 جريحا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أكثر من 20 ألف قتيل إثر الزلزال في تركيا وسوريا .. في رعاية الله وحفظة