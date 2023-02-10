أول من وصلت وقدمت يد العون.. جهود مصر الإنسانية تدعم سوريا بعد الزلزال

جدة - نرمين السيد - فى ظل أزمة "الزلزال المدمر" الذى ضرب دولتى تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضى، حرصت الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى على سرعة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا فور وقوع الزلزال فضلًا عن عرضها تقديم الخدمات والمساعدة فى عمليات الإنقاذ.





رغم الظروف الاقتصادية، مازالت مصر على العهد تُجدد ثوابتها السياسية التى لم ولن تتغير تاريخيًا اتجاه الإنسانية والوقوف بجانب جميع شعوب العالم.

إشادة الأمم المتحدة

وفى هذا الصدد، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء اليوم، بجهود مصر لإنقاذ ضحايا الزلزال فى سوريا، وغرّدت عبر حسابها الرسمى على "تويتر":

"بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولى يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.. شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم".

توجيهات رئاسية

الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات بسرعة إرسال 5 طائرات محمَّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيسين السورى بشار الأسد والتركى رجب طيب أردوغان أعرب خلاله عن خالص التعازى بضحايا الزلزال المدر متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأكد "السيسى" لنظيره التركى والسورى على تضامن مصر مع سوريا وتركيا وشعبيهما فى هذا المصاب الأليم، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه العون والمساعدة.

وفى هذا الإطار، أعرب مسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التى تقدمها مصر للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء الزلزال المدمر، ويؤكد على أهمية الدعم الإنسانى لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما تسهم فى دعم علاقات الترابط والتآخى بين الشعوب.

قدرة الدولة المصرية

المساعدات الإنسانية تُظهر قدرة الدولة المصرية الاقتصادية والاستراتيجية والتى تسمح بتقديم يد العون والمساعدة للآخرين، حيث تدعم وتبرز الوجود الدولى والإقليمى لمصر، وتُسهم المساعدات فى بناء صورة ذهنية داخلية وخارجية قائمة على التفوق والريادة العالمية، وتظهر تضامنها مع الشعوب خلال أوقات الأزمات والمحن.