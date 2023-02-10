جدة - نرمين السيد - قال دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين، فى الشأن الاقتصادى يسير بخطى سريعة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة مازالت تتحدث عن أدوات اقتصادية من أجل رفع سقف الدين تستطيع أن تجابه هذه التحديات داخليا عبر إجراءات مالية متعددة وعلاقاتها التجارية مع دول متعددة بالعالم





وأضاف "سنجر"، خلال تصريحاته لـبرنامج "هذا المساء"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاتهامات بدأت تزيد اليوم، بعد تحليل عناصر البالون الصينى الذى العثور عليه فى سماء الولايات المتحدة الأمريكية وإسقاطه منذ أيام. ولفت إلى أنه تم توجيه اتهام مباشر للصين بأنها اخترقت الأجواء الأمريكية، وتجسست على منشآت عسكرية أمريكية، بعد الحصول على مكونات هذا المنطاد من كاميرات وأجهزة استشعار أكدت للإدارة الأمريكية أن الصين تمارس عملًا عدائيا ضد الولايات المتحدة، وبالتالى يتم تجهيز عقوبات ضد الصين بعدما مرر مجلس النواب الأمريكى بأغلبية ساحقة معاقبة الصين وتجهيز عقوبات مفرطة خلال الأيام القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف سنجر: الولايات المتحدة تجهز عقوبات ضد الصين خلال الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.