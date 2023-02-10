العالم اليوم - اكتشاف يعود للعصر الحجري يثير غموضا حول مستخدمي أدوات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 فبراير 2023 12:22 صباحاً - عثر علماء الآثار في أحد المواقع بكينيا على عدد من أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها على الإطلاق، ما أثار الغموض بشأن مستخدمها.

وفقا لدراسة نشرت الخميس، استخدم البشر الأوائل الأدوات لتقطيع أفراس النهر من أجل لحومها منذ حوالي 2.9 مليون عام.

وافترض العلماء في السابق قيام أسلافنا المباشرين بصنع هذه الأدوات واستخدامها. ولكن تم العثور على أسنان لابن عم إنسان منقرض في الموقع، ما يشير إلى أن أنواعا أخرى من أشباه البشر ربما استخدمت هذه الأدوات أيضا.

ومن المحتمل أن تكون القطع الأثرية هي أقدم مثال لما تعرف باسم "مجموعة أدوات أولدوان"، والتي انتشرت عبر أفريقيا وخارجها خلال العصر الحجري.