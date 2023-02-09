العالم اليوم - من الغموض إلى الوضوح.. مؤشرات تصريح بايدن ضد جين بينغ

انتم الان تتابعون خبر من الغموض إلى الوضوح.. مؤشرات تصريح بايدن ضد جين بينغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 10:24 مساءً - أظهرت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، الأخيرة بشأن نظيره الصيني شي جين بينغ، رغبة واشنطن في التصعيد ضد بكين، وربما استفزازها، للرد بشكل يتيح تكرار سيناريو قريب من الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق خبراء.

ويرجع خبير متخصص في الشأن الأميركي، خلال حديثه لموقع "دوت الخليج" ما وصفها بالاستفزازات الأميركية للصين، إلى أن واشنطن انتقلت من مرحلة سياسة "الغموض الاستراتيجي" إلى "الوضوح الاستراتيجي" في علاقتها بالصين، والتي تعني كشفا أوضحَ للعداء.

وقال بايدن، خلال لقاء على قناة "بي بي إس" مساء الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يواجه "مشاكل هائلة" لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، مؤكدا أن منصب شي لا يمكن أن يقبله أحد من قادة العالم خلال الوقت الراهن.

وأضاف: "أوجدوا لي زعيما عالميا واحدا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جين بينغ.. لا أجد أحدا".

وأثارت هذه التصريحات موجة جديدة من التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي وصفتها بـ"اللا مسؤولة".

تخلي عن سياسة قديمة

ويرى الخبير المتخصص في الشأن الأميركي بمركز الأهرام للدراسات، أحمد سيد أحمد، أن تصريحات بايدن تأتي في إطار المكايدة السياسية والمناكفة المتواصلة بين البلدين.

ويتوقع أحمد أن جملة الاحتكاكات الأميركية من هذا النوع تستهدف رفع منسوب التوتر مع الصين إلى مستوى غير مسبوق من خلال الممارسات الاستفزازية أو الإدلاء بتصريحات تتسم بالتصعيد، وتنطوي على التهديد.

يعني هذا، وفقا للمحلل السياسي، تخلي الجانب الأميركي عن سياسته المعهودة تجاه الصين وتايوان، والتي اتسمت بـ"الغموض الاستراتيجي"، رغم نفي البيت الأبيض مرارا أن الولايات المتحدة تخلت عن هذه السياسة، إلا أن واقع تحركات واشنطن يؤكد أنها انتقلت من مرحلة الغموض إلى "الوضوح الاستراتيجي".

هدف "الوضوح الاستراتيجي"

أما عن دوافع واشنطن لهذه الخطوة، فيرى أحمد أن سياسة التصعيد تستهدف: