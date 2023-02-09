وزير الدفاع الإيطالى: نتحقق من إمكانية إرسال ما تطلبه أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال كروزيتّو - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع فى الحكومتين الإيطالية والبريطانية، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكى" -"نعمل من أجل مساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن هذا الهجوم الذى يبدو أنه سيحتدم مجددًا فى الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف فى إشارة إلى حزمة المساعدات العسكرية السادسة، "نتحقق مما إذا كانت لدينا إمكانية إرسال المساعدة المطلوبة مِنّا للسكان المدنيين أولا ولأنواع معينة من تلك فى مجال الدفاع".