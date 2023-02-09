جدة - نرمين السيد - وقال كروزيتّو - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع فى الحكومتين الإيطالية والبريطانية، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكى" -"نعمل من أجل مساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن هذا الهجوم الذى يبدو أنه سيحتدم مجددًا فى الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف فى إشارة إلى حزمة المساعدات العسكرية السادسة، "نتحقق مما إذا كانت لدينا إمكانية إرسال المساعدة المطلوبة مِنّا للسكان المدنيين أولا ولأنواع معينة من تلك فى مجال الدفاع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الإيطالى: نتحقق من إمكانية إرسال ما تطلبه أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.