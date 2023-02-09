بوتين: روسيا تسعى إلى وقف القتال فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى اجتماع له مع ممثلين عن صناعة الطيران، أشار الرئيس الروسى إلى أن موسكو تحاول أنهاء القتال فى أوكرانيا.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.
وقال "بوتين"، إن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها.
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