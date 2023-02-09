رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد استمرار تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، استمرار تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا التى تكافح من أجل الدفاع عن الاستقلال والديمقراطية واحترام القيم المشتركة.





ووصفت فون دير لاين - خلال كلمة لها فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فى بروكسل - الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا بـ"الأسرة الواحدة" التى تشترك فى الرؤية والقيم، مؤكدة أن التكتل سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا التى تسعى لأن تكون أوروبا بأكملها حرة.

وشددت على أنه يجب تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا التى يدفع أبناء شعبها الثمن الأكبر كل يوم من أجل الحفاظ على سيادة واستقلال وحرية بلاده، مشيرة إلى ما تم تقديمه من مليارات على مدار الأشهر الـ12 الماضية من دعم لإمدادات الطاقة والقدرات العسكرية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى دعم اللاجئين.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبى يدعم أوكرانيا للفوز بهذه الحرب وأيضا لضمان أن تتمتع أوكرانيا بتحقيق السلام الذى سيأتى بعد ذلك.

كما أعربت عن دعم الاتحاد الأوروبى لخطة سلام الرئيس الأوكرانى، موضحة أن التكتل يعمل مع شركائه جديا للحصول على الدعم العالمى لهذه الخطة ذات النقاط العشرة ومن بينها تحقيق الأمن الاقتصادى والأمن النووى وأمن الطاقة والغذاء.

وأكدت أنه يجب أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذى تسببت فى حدوثه والدم الذى تسببت فى إراقته، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة العقوبات العاشرة خلال الأيام القادمة وأبرزها هو فرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين والسياسيين وأيضا على من يقومون بنشر الدعاية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لأن أكاذيبهم تسمم الفضاء فى روسيا وفى الخارج.

وتابعت أن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضًا فرض حظر على الصادرات بقيمة تزيد عن 10 مليارات يورو من أجل "تجويع الآلة العسكرية الروسية" - على حد قولها - والاستمرار أيضًا فى زعزعة الاقتصاد.

وحول ضمان تحقيق العدل، قالت فون دير لاين إن المجتمع الدولى سيعمل جاهدا على ذلك الأمر من خلال عدة خطوات وهى تجميع وحفظ الأدلة على الجرائم التى ارتكبت وهو ما تم البدء فيه بالفعل وعمل المدعين العامين معا وإنشاء محكمة لمحاسبة المتورطين.

وبشأن محاولة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، قالت فون دير لاين: "إنها تتقدم"، وأضافت: "لنحول أحلام أوكرانيا إلى حقيقة".