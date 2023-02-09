العالم اليوم - مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 08:22 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا أن حاول طعنهم بسكين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس، وأكد مسؤولون فلسطينيون مقتل الرجل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "محاولة طعن وقعت قرب بلدة الفوار".

وبحسب بيان الجيش "اقترب مهاجم من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وحاول طعن أحد الجنود"، مشيرا إلى أن الجنود ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بـ "تحييد المشتبه به".

ولم تقع إصابات في صفوف الجنود، بحسب بيان الجيش.

وتأتي الحادثة الخميس بعد يومين من مقتل فتى فلسطيني في مدينة نابلس قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على قواته.