الاسد يشكر الملك على الاتصال الهاتفي ويقدر مواقف الأردن في دعم الشعب السوري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 فبراير 2023 08:09 مساءً - دوت الخليج :- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدم فيه التعازي بضحايا الزلزال، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعرب الملك عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعدادها لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة. وشكر الأسد موقف الأردن الداعم للشعب السوري ومساندتها له في هذه المحنة.

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