زيلينسكي: أجبرت شولتس على مساعدة أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 07:31 مساءً - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن علاقة بلاده مع ألمانيا مرت بـ "مرحلة صعبة" بسبب الجدل حول توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وفي مقابلة مع مجلة "شبيجل" الألمانية وصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الصادرتين اليوم الخميس، قال زيلينسكي:" اضطررت أن أجبره على مساعدة أوكرانيا، وأن أقنعه بأن هذه المساعدات ليست من أجلنا بل من أجل الأوروبيين".

في الوقت نفسه، وجه زيلينسكي الشكر إلى ألمانيا على توريد نظام الدفاع الجوي ايريس-تي ،مشيرا إلى أن هذا السلاح "أنقذ عددا كبيرا من الأرواح". ورأى زيلينسكي أن علاقة أوكرانيا مع ألمانيا تسير " بشكل متموج صعودا وهبوطا".

وبالإضافة إلى ذلك، انتقد زيلينسكي زعماء أوروبيين آخرين كان يناشدهم "يوميا" للحصول على أسلحة وفرض عقوبات على روسيا، وقال:" إذا كان الجميع يعلمون بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيغزو بلادنا، فلماذا لم يفرضوا عقوبات إذن؟ إنه لأمر مثير للسخرية تماما عندما تقفون أنتم جميعا معنا في العلن وبالرغم من ذلك تتحايلون على العقوبات أو تمنعون الأسلحة".

وعن دعم الحلفاء لبلاده في الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال زيلينسكي:" لا أقول إن الأمر سار بشكل مثالي"، واختتم كلامه بأنه سيعطي عندما تنهي الحرب إجابة صادقة على السؤال حول ما إذا كان شعر بالرضا.