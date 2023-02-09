الرئيس التركي: عدد ضحايا الزلزال يرتفع إلى 16170 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 06:33 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 16170 قتيلاً.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أردوغان قوله في خلال كلمة له اليوم، إن "عدد القتلى في الزلزال ارتفع إلى 16170 قتيلا،ً بينما ارتفع عدد المصابين إلى 64194 شخصًا ووصل عدد المباني المدمرة إلى 6444".

وأضاف أن "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة، وقد تم توجيه جميع أنواع الفرق والسيارات من جميع أنحاء بلادنا إلى المنطقة".

وتابع الرئيس التركي أنه عقب إزالة الأنقاض ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال.

وكان زلزال بلغت قوته7ر7 درجات قد ضرب فجر الإثنين الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.