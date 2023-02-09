العالم اليوم - تبيان بأداء أسواق المنطقة.. وصعود قوي لبورصة مصر

انتم الان تتابعون خبر تبيان بأداء أسواق المنطقة.. وصعود قوي لبورصة مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 06:26 مساءً - تباين أداء أسواق المنطقة خلال تعاملات الخميس، مع تراجع معنويات المستثمرين، بفعل توقعات رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، في حين تفوق المؤشر المصري على نظرائه في المنطقة بدعم من خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة خلال العام المقبل.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إن أسعار الفائدة ستشهد مزيدا من الرفع مع استمرار الجهود الرامية لتهدئة التضخم.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر الرئيسي في السوق السعودي بنسبة 0.9 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعي المواد والبنوك.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.8 بالمئة بينما انخفض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر "إي جي إكس 30" بنسبة 3.9 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات بعدما أعلنت الحكومة عن خطط لبيع حصص في 32 شركة بحلول نهاية الربع الأول من 2024.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس.إس دوت كوم"، إن عمليات البيع يمكن أن تساعد في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب وتساهم في إبقاء المؤشر الرئيسي عند مستويات مرتفعة.

وفي دبي، رفعت مكاسب أسهم قطاعي المرافق والبنوك المؤشر الرئيسي بسوق دبي المالي بنسبة 0.8 بالمئة.

وقفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 2.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن صافي أرباح لعام 2022 بأكمله بلغ ثمانية مليارات درهم (2.18 مليار دولار) بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق، متجاوزة تقديرات السوق بأرباح قدرها 7.44 مليار درهم (نحو ملياري دولار).

وصعد المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي بنسبة 0.1 بالمئة بينما تعافى من خسائر تكبدها في وقت سابق، مدعوما بتقدم 1.5 بالمئة لسهم ألفا ظبي القابضة.