زيلينسكى: أوكرانيا ستنتصر وتصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى خلال كلمة له على هامش مشاركته فى القمة الأوروبية، أن موسكو حولت الطاقة لمصانعها بعد أن كنا نصدرها لأوروبا، مؤكدا استمرار بلاده فى العمل مع بروكسل لإنهاء الحرب الروسية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غادر باريس صباح اليوم، متجه إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد اجتماعه مساء أمس مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه.

يذكر أن زيلينسكى وصل إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، وألقى خطابا أمام البرلمان البريطانى، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشى سوناك، وذلك فى ثانى جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده.

وتأتى هذه الجولة الأوروبية القصيرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى 24 فبراير 2022.