العالم اليوم - مع ارتفاع المخزونات الأميركية.. أسعار الذهب الأسود تتراجع

انتم الان تتابعون خبر مع ارتفاع المخزونات الأميركية.. أسعار الذهب الأسود تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 05:18 مساءً - تراجعت أسعار النفط خلال ساعات التداول بالولايات المتحدة، الخميس، بعد أن سجلت مخزونات الخام في البلاد أعلى مستوى في شهور ووسط دلالات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل رفع أسعار الفائدة.

وقال تاماس فارجا، المحلل في "بي.في.إم" إن ارتفاع المخزونات التجارية الأميركية المتواصل والتضخم الذي يحتمل استمراره يحدان آفاق أي صعود في الوقت الحالي".

وأضاف أن أسعار النفط قد ترتفع في النصف الثاني من العام من تعافي الطلب الصيني وإذا تراجع التضخم.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 69 سنتا إلى 84.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:22 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 76 سنتا إلى 77.71 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من 5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البلاد من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 مدعومة بزيادة الإنتاج.

كما ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن المزيد من الرفع في معدلات الفائدة خيار مطروح وسط استمرار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم، وهو ما يبث إشارات سلبية بالنسبة للأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط والأسهم.

ولكن أسعار الخام تلقت بعض الدعم من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

وأعلنت شركة "بي.بي أذربيجان" حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير، بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين.

ولكن الشركة قالت اليوم إن تدفقات النفط مستمرة عبر خط أنابيب.