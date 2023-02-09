العالم اليوم - فيديو يرصد عملية سطو على محل صرافة شمالي الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 05:18 مساءً - تعرض أحد محلات الصرافة في مدينة إربد شمال الأردن لعملية سطو باستخدام سكين.

وحسب شهود عيان فإن شخصا دخل إلى محل الصرافة وأشهر سكينا، وقام بسلب مبلغ 11 ألف دينار أردني، أي ما يعادل 15 دولار أميركي ولاذ بالفرار.

وقال الأمن العام الأردني إن شخصا مجهولا قام بالدخول لمحل صرافة في مدينة إربد وسرق مبلغا ماليا 11 ولاذ بالفرار.

وأضاف أن التحقيقات جارية لتحديد هوية السارق وإلقاء القبض عليه.

وحصلت دوت الخليج على فيديو لعملية السطو ويظهر فيه شخص ملثم يقدم على القفز قوق حاجز يفصل الموظفين عن الزبائن وأشهر سكين على الموظفين وبدأ بعد ذلك بتعبئة كيس بالنقود وفر أمام ذهول من الموجودين.