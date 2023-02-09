العالم اليوم - مصر.. المحكمة تقول كلمتها الأخيرة بشأن قاتل نيرة أشرف

انتم الان تتابعون خبر مصر.. المحكمة تقول كلمتها الأخيرة بشأن قاتل نيرة أشرف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 05:18 مساءً - قضت محكمة النقض في مصر، يوم الخميس، برفض طعن المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة ذبحا أمام الجامعة في محافظة الدقهلية.

ورفضت المحكمة طعن المتهم محمد عادل لحكم إعدامه في قضية قتل زميلته التي هزت الشارع المصري.

وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام ليُصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بتغيب المتهم عن جلسة اليوم، فيما شهد محيط محكمة النقض تشديدات أمنية.

وكان النائب العام، قد أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

في يونيو 2022، كانت مدينة المنصورة قد شهدت جريمة بشعة بعدما قام محمد عادل الطالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته نيرة أشرف بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.