العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بأكثر من المتوقع بأسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 05:18 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو تجاوز التوقعات الأسبوع الماضي، على الرغم من قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد بالعالم.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قد ارتفع بواقع 13 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 196 ألفا في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري.

وكان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ العدد 190 ألف طلب في الأسبوع نفسه.

وفي مطلع فبراير الجاري، أظهرت بيانات وزارة العمل أن اقتصاد الولايات المتحدة قد أضاف وظائف جديدة في شهر يناير الماضي تتفوق كثيرا على التوقعات.

وجاء الإعلان عن زيادة الوظائف في أميركا بعد أيام من قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص قد ارتفع في شهر يناير بمقدار 517 ألف وظيفة، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 188 ألف وظيفة فقط.

كما عدلت بيانات وزارة العمل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص للاقتصاد الأميركي في ديسمبر بالرفع، لتصبح 260 ألف وظيفة، مقابل تقدير سابق بواقع 223 ألف وظيفة.