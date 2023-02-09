المفوضية الأوروبية تعتزم فرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين، إننا "ندعم أوكرانيا للفوز فى هذه الحرب، ولدينا الإرادة السياسية لمحاسبة روسيا".
كما أعلنت فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا قريبًا، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان زيلينسكى قد وصل إلى بروكسل اليوم الخميس، للقاء زعماء الاتحاد الأوروبى وحضور القمة الأوروبية، فيما أصبحت العاصمة البلجيكية المحطة الثالثة له بعد لندن وباريس، حيث التقى رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
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