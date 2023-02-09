القضاء على 300 جندى.. روسيا تكشف آخر تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما من طراز "ميج 29" فى دونيتسك والأخرى "سو 25" فى خيرسون وقضت على أكثر من 300 جندى على عدة محاور خلال يوم.





وذكرت الدفاع الروسية، أن قواتها كبدت الجيش الأوكرانى نحو 30 جنديا، إلى جانب مدفع من طراز "M777" أمريكى الصنع على محور كوبيانسك، وأكثر من 110 جنود على محور كراسنى ليمانسك.

وأوضح أنه خلال العمليات الهجومية لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتمدير منظومة مدفعية "M109 Paladin" أمريكية الصنع ورادار مضاد للبطاريات "AN / TPQ-50" أمريكى الصنع، إضافة إلى 4 مستودعات للذخيرة المدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك قضت القوات الروسية على أكثر من 85 جنديا للعدو، وتم تدمير دبابة ومدفع "هاوتزر" من طراز "مستا-بي"، ومدفع ذاتى الحركة من طراز "جفوزديكا" ومستودع ذخيرة، وعلى محور خيرسون تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" وثلاثة مدافع هاون من العيار الثقيل و4 مستودعات للذخير.

وأوضحت أن الضربات الروسية أصابت 83 وحدة مدفعية معادية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية فى 116 منطقة، إلى جانب تدمير 11 طائرة بدون طيار و13 قذيفة من راجمات لصواريخ "HIMARS".

وأفادت بأن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 384 طائرة و206 مروحيات و3057 طائرة بدون طيار و403 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى 7798 دبابة ومدرعة أخرى و1012 راجمة صواريخ و4034 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8302 من المركبات العسكرية الخاصة.