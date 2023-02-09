الدفاع المدنى السورى يشكر مصر على المساعدات الطبية

جدة - نرمين السيد - وقال الدفاع المدنى السورى فى تغريدة: "شكرًا لمصر وللشعب المصرى على موقفهم السبّاق فى تلبية نداء السوريين المنكوبين فى شمال غربى سوريا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب المنطقة لقدوم فريق تقنى من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية". وكانت مصر قد أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

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