روسيا تطالب بتحقيق دولى فى تورط واشنطن بتفجير «السيل الشمالى»

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف ـ إن تحقيق الصحفى الأمريكى سيمور هيرش، أكد صحة التصريحات الروسية التى لا تحمل أى شك بتورط الولايات المتحدة وربما دول الناتو الأخرى فى هذا العمل الذى وصفه بـ"التخريبى البشع".
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف بأن "مقال هيرش بشأن (السيل الشمالى) يوضح مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق دولى مفتوح ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل"، مشيرا إلى أن تحقيق الصحفى المعروف لم يلق تداولا واسعا فى الغرب، وهذا أمر "مفاجئ" على حد تعبيره.
وكان الصحفى الأمريكى الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية فى فيتنام وفى حروب الشرق الأوسط، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب (السيل الشمالى)" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر فى الإعداد لها على حد تعبيره.
ورفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة فى هذا التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى أدريان واتسون، إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".
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