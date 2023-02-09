بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين فى عُرض بحر قطاع غزة، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة فى بحر منطقتى الواحة والسودانية، وبلدة بيت لاهيا شمالاً، دون الإبلاغ عن إصابات فى صفوفهم.
ويأتى هذا الاستهداف فى اليوم الأول لعمل الصيادين فى البحر، بعد المنخفض الجوى العميق الذى ضرب المنطقة، وحال دون وصولهم إلى أعمالهم بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح.
يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومى الصيادين العاملين فى بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.
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