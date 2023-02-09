العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم بأميركا

انتم الان تتابعون خبر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 03:22 مساءً - ارتفع الذهب اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار، لكن من المتوقع أن تكون الأسعار حبيسة نطاق محدود إذ ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية سعيا إلى مؤشرات بشأن مسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1882.14 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1881.00 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل عملات رئيسية منافسة. ويميل ضعف الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المسعر به رهانا جاذبا.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا للسلع الأولية في مومباي إن "سوق الذهب... ستظل تتحرك ضمن نطاق محدود قبل بيانات التضخم التي ستصدر الأسبوع المقبل. كما أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي كانت أقل ميلا للتشديد تجعل الذهب جذابا بعض الشيء".

وينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأسبوع المقبل والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار سياسة المركزي الأميركي. كما تتجه الأنظار إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وقدم باول ما يعزز توقعات الطرفين يوم الثلاثاء، إذ قال إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الرفع إذا ظل الاقتصاد الأميركي قويا لكنه أكد مجددا أن التضخم بدأ بالانحسار.

وقال عدد قليل من مسؤولي مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إن المزيد من رفع أسعار الفائدة مرجح.

والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، إذ أن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 973.44 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1650.40 دولار.