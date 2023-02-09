العالم اليوم - رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال

انتم الان تتابعون خبر رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 03:22 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين بين الإمارات والعراق، وتنويع آفاقه في جميع المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأرسلت دولة الإمارات مساعدات إلى سوريا وتركيا، إلى جانب فرق إنقاذ تساعد في انتشال العالقين تحت الأنقاض.

وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على 3 مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش التركية، منذ حدوث الزلزال فجر الإثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال، إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ.

كما أمر بإرسال إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثرا بتداعياته.

نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع الإماراتية بدء عملية " الفارس الشهم / 2 " لدعم تركيا وسوريا، وعبر هذه العملية وصلت طائرتان تحملان مساعدات إلى مطار دمشق.

ووصلت كذلك طائرة مساعدات إلى مطار أضنة جنوبي تركيا، تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.

وبدورها، دعت هيئة "الهلال الأحمر الإماراتي" للانضمام إلى حملة "جسور الخير" لدعم المتضررين في سوريا وتركيا جراء الزلزال.