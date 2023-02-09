العالم اليوم - تويتر تزيد عدد أحرف التغريدة.. فمن المستفيد؟

انتم الان تتابعون خبر تويتر تزيد عدد أحرف التغريدة.. فمن المستفيد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 03:22 مساءً - أعلنت شركة تويتر عن زيادة عدد الحروف بالتغريدة الواحدة من 280 حرفا إلى 4000 حرف للمستخدمين المشتركين بـ"تويتر بلو" في عموم الولايات المتحدة.

وقالت تويتر في بيان "هل تحتاج إلى أكثر من 280 حرفًا للتعبير عن نفسك؟ نحن نعلم أن الكثير منكم يريد ذلك.. وبينما نحب سلسلة الرسائل الجيدة، فأنت تريد أحيانًا أن تغرد بكل شيء مرة واحدة".

وجاء في البيان: "بدءًا من اليوم، إذا كنت مشتركًا في تويتر بلو Twitter Blue في الولايات المتحدة، يمكنك كتابة تغريدات أطول".

وأضافت : " بينما يمكن لمشتركي تويتر بلو فقط نشر تغريدات أطول، يمكن لأي شخص والجميع قراءتها، يمكنك الرد على تغريدة أطول وإعادة تغريدها واقتباسها، بصرف النظر عما إذا كنت مشتركًا في Twitter Blue أم لا".

وتابعت: "ما تزال معظم الوظائف القياسية للتغريد سارية المفعول، سواء كنت تريد نشر صورة أو استخدام علامة تصنيف أو إنشاء استطلاع، ولكن يمكنك الآن كتابة ما يصل إلى 4000 حرف"، لافتة إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكن حفظ التغريدات الأطول على الويب كمسودات أو جدولتها لإرسالها لاحقًا".