رئيسة البرلمان الأوروبى: زيارة زيلينسكى تاريخية

جدة - نرمين السيد - وقالت ميتسولا - فى كلمة لها أمام البرلمان الأوروبى فى بروكسل اليوم الخميس - إن هذه تعد لحظة استثنائية فى أوقات غير عادية، حيث تأتى زيارة زيلينسكى عقب مرور نحو عام واحد على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأشادت ميتسولا بشجاعة أوكرانيا فى كفاحها من أجل القيم الأوروبية التى تربط كافة الشعوب فى جميع أرجاء القارة.. داعية زعماء الاتحاد الأوروبى إلى ضمان حصول أوكرانيا على أسرع عملية انضمام ممكنة إلى جانب الأموال من أجل إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إمدادها بالمزيد من الأسلحة الثقيلة للتصدى للعملية العسكرية الروسية.

وأضافت أن "أوكرانيا هى أوروبا ومستقبل أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى.. يجب أن تكون استجابتنا متناسبة مع التهديد وهذا التهديد وجودى.. سنكون معكم ما دامت هناك حاجة"، مشيرة إلى أنه يجب على الدول أن تنظر بشكل سريع كخطوة تالية فى توفير أنظمة بعيدة المدى والطائرات التى تحتاجها من أجل حماية الحرية التى اعتبرها الكثيرون أمرا مفروغا منه".