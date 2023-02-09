القاهرة الإخبارية: وصول أول قافلة مساعدات إنسانية لشمال غرب سوريا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات فى سوريا قد أخلت مئات المبانى السكنية خوفا من من انهيارات جديدة جراء الهزات الأرضية الارتدادية بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الإثنين الماضى، مسفرًا عن آلاف القتلى والمصابين.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت أنها سترسل شحنات من الإمدادات الطبية على طائرات مخصصة لذلك، إضافة إلى عدد من الخبراء التابعين لها، إلى سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب كل منهما.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا قد يصل لـ 23 مليون شخص".
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