جدة - نرمين السيد - قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لدينا موقف مختلف فى تركيا وسوريا، هذا الزلزال كان مدمرا فى كلا الدولتين فتركيا قادرة تماما على الاستجابة لهذا الزلزال، ولديهم مجموعة كبيرة من فرق الطوارئ والإنقاذ المدربة جيدا، وأكثر من ألف شخص يقدمون المساعدة.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، "لكن هذا ليس كافيا فمطلوب عدد من المعدات الثقيلة والبنية التحتية، وكذلك تدمير شبكات الهاتف والوقود والمياه، وله تأثير قوى على الناجين، كما أن المساعدة مطلوبة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لأننا ما زلنا نبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ونبذل الكثير من الجهود، كما أن نسب الوصول للناجين تقل أكثر وأكثر". وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، "فى سوريا لدينا دمار كبير، ولكن ليس لدينا نظام ثابت نعمل من خلاله وهناك فى بلد تحت الحرب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آثار الحرب لذلك فتقديم المساعدة صعب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية لـ«القاهرة الإخبارية»: تركيا بها فرق إنقاذ مدربة عكس سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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