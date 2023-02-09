زيلنيسكى: أوكرانيا تريد الانضمام للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأوكرانى اليوم الخميس، أمام البرلمان الأوروبى، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غادر باريس صباح اليوم، متجه إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد اجتماعه مساء أمس مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه.
يذكر أن زيلينسكى وصل إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، وألقى خطابا أمام البرلمان البريطانى، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشى سوناك، وذلك فى ثانى جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى بلاده.
وتأتى هذه الجولة الأوروبية القصيرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى 24 فبراير 2022.
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