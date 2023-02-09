العالم اليوم - "والت ديزني" تخطط لإلغاء 7 آلاف وظيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 02:18 مساءً - تعتزم شركة "والت ديزني"، أكبر شركة ترفيه في العالم، إجراء إعادة هيكلة ضخمة، تتضمن إلغاء 7 آلاف وظيفة، والعمل على تخفيض التكاليف بمقدار 5.5 مليار دولار.

عدد الوظائف المستهدف إلغائها في "والت ديزني"، يعادل 3 بالمئة من إجمالي قوتها العاملة البالغة 220 ألف شخص.

خطة الهيكلة التي أعلنها الرئيس التنفيذي للشركة، بوب إيغر، تتضمن إعادة تنظيم الشركة إلى ثلاثة أقسام: وحدة ترفيهية تتضمن أعمال التلفزيون والأفلام والبث المباشر، والشبكات الرياضية (ESPN)؛ ووحدة المنتزهات التي تشمل السفن السياحية والمنتجات الاستهلاكية.

ويتعرض إيغر، الذي عاد لقيادة الشركة في نوفمبر بعد طرد خليفته بوب تشابك، لضغوط من أجل تحسين نتائج الشركة.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت عدة شركات تعمل في مجال التكنولوجيا عن خطط لتسريح آلاف الموظفين في محاولة لتقليل التكاليف والاستعداد للمخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي.

خلال هذا الأسبوع، أعلنت شركة "ديل تكنولوجيز" إلغاء نحو 6,650 وظيفة بما يعادل حوالي 5 بالمئة من القوى العاملة في الشركة، في ظل مواجهتها تراجعا في الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بحسب بلومبرغ.

ومن بين شركات التقنية العملاقة التي أعلنت عن خطط لتسريح الموظفين، "ميتا بلاتفورمز" التي أعلنت في نوفمبر عن تسريح أكثر من 11 ألف موظف، بما يعادل 13 بالمئة من القوى العاملة في الشركة المالكة لـ"فيسبوك".

كما أعلنت شركة "ألفابت"، المالكة لمحرك البحث الأشهر "غوغل"، في يناير أنه سيتم إلغاء 12 ألف وظيفة.

وتخطط شركة "مايكروسوفت" أيضا لخفض قوتها العاملة بنحو 5 بالمئة، ما يعادل 11 ألف وظيفة، فيما أعلنت "إتش بي" في نوفمبر عن تخفيض يصل إلى 6 آلاف موظف.

وبحسب شركة الاستشارات "تشالنجز، غراي آند كريسماس"، فإن قطاع التكنولوجيا قام بخفض نحو 97,171 وظيفة خلال العام الماضي، بزيادة 649 بالمئة مقارنة بالعام السابق.