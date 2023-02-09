العالم اليوم - مع مرور الوقت.. ما هي فرص البقاء حيا تحت الأنقاض؟

انتم الان تتابعون خبر مع مرور الوقت.. ما هي فرص البقاء حيا تحت الأنقاض؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 فبراير 2023 02:18 مساءً - مضت أكثر من 80 ساعة، منذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، كلما مر الوقت، كانت فرص انتشال ناجين حوصروا تحت الركام تتضاءل، لكن ما هي فرص البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض لأيام طويلة؟

تقول دراسة أميركية، إن معظم عمليات الإنقاذ، عقب الزلازل والكوارث الطبيعية، تحدث خلال الساعات الـ24 الأولى بعد وقوع الكارثة، وبعد ذلك تنخفض فرصُ البقاء على قيد الحياة مع مرور كل يوم.

وتضيف الدراسة أن الوصول إلى الماء والهواء للتنفس عامل حاسم إلى جانب الطقس للبقاء حيا أطول فترة ممكنة، وهذا ما يحدث في سوريا وتركيا فظروفُ الشتاء تعيق جهود الإنقاذ.

ومع مرور الأيام تتقلص فرصُ العثور على ناجين خاصة بعد اليوم الخامس من الكارثة، وستفكر معظم فرق البحث والإنقاذ في التوقف بحلول ذلك الوقت"، لكن من يستطيع البقاء حيا أكثر من تلك المدة يمثل حالةً استثنائية.

وعلى سيبل المثال، خلال الزلزال وموجات المد التي أعقبته التي ضربت اليابان عام 2011، عُـثِرَ على شاب وجدته البالغة من العمر 80 عاما على قيد الحياة بعد أن ظلا تحت الأنقاض لمدة 9 أيام، كما وقع حادث مشابه في زلزال هايتي حيث أنقذت فتاة بعد 15 يوما تحت الأنقاض.

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